На съезде Латвийского союза крестьян члены Конгресса единогласно выдвинули своего кандидата - министра экономики Виктора Валайнса - на должность еврокомиссара, сообщает LSM.lv.

Многое изменилось со времени предыдущего съезда Латвийского союза крестьян, входящего в состав Союза зеленых и крестьян (СЗК) год назад - теперь партия от оппозиции вошла в правительство, у нее четыре министерских места и должность спикера Сейма.

В субботу, 6 апреля, среди гостей съезда не было бывшего союзника, лидера партии "Латвии и Вентспилсу" Айвара Лембергса, ао поздравление представителя его партии было встречено без эмоций.

СЗК находится в правительстве с сентября прошлого года, и этот шаг был правильным, об этом неоднократно говорилось с трибуны съезда.

"Нашей главной задачей было попасть в правительство, потому что только так мы сможем реализовать наши цели и сбалансировать те идеи, которые, возможно, более консервативны для нас, но жизнь и обстоятельства заставляют нас смотреть на вещи по-другому", - заявила спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК).

Председатель Латвийской социал-демократической рабочей партии (LSDSP) и партнер по сотрудничеству ZZS Янис Диневичс заявил, что во время смены правительства "правила были неприятны для СЗК, но и "Новое Единство" должно было изменить свою риторику. Было два варианта - остаться в оппозиции или присоединиться к правительству, приняв неравные возможности для равного распределения должностей".

На конгрессе была оценена работа президента Эдгара Ринкевича, поскольку он понимает проблемы национальной безопасности и людей в регионах. И именно в его избрании СЗК сыграл решающую роль.

"Мы сделали национальный выбор, который изначально подвергался критике, но сегодня все больше людей понимают, почему это был правильный выбор", - подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Одна из ближайших целей СЗК — проявить себя на предстоящих этим летом выборах в Европарламент. В партии назвали своего кандидата на пост еврокомиссара.

"Оценивая его отличные трудовые способности, СЗК выдвинул кандидатуру своего председателя Виктора Валайниса на должность комиссара Еврокомиссии", - заявил председатель LZS Армандс Краузе.

Конгресс одобрил новую программу LZS, также было принято несколько резолюций, например, по развитию системы гражданской обороны, демографии и энергетической независимости.

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