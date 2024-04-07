Чтобы налогоплательщики могли в полной мере реализовать свои права, Служба государственных доходов (VID) должна располагать информацией о текущем основном виде их деятельности по классификации NACE. Если в 2023 году основной вид деятельности изменился, об этом необходимо уведомить VID до 1 мая 2024 года, напоминает Налоговое ведомство.

Заявленный основной вид деятельности должен соответствовать реальной ситуации и отражать принадлежность налогоплательщика – предприятия или субъекта хозяйственной деятельности – к конкретной отрасли и сфере деятельности. Если в течение года основной вид деятельности (на который приходится большая часть оборота) меняется, сообщить об этом нужно с 1 января по 1 мая следующего года.

Вид основной деятельности нужно задекларировать в Системе электронного декларирования (EDS), в разделе Dokumenti / No veidlapas / Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / Paziņojums par nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu.

Узнать, какой вид деятельности задекларирован на данный момент, можно в базе данных VID (здесь), введя имя, фамилию и регистрационный код конкретного налогоплательщика. Классификатор кодов NACE доступен на сайте Центрального статистического управления (здесь), а также в EDS.

Если основной вид хозяйственной деятельности не изменился, подавать информацию не нужно.

В случае вопросов и неясностей можно позвонить на консультативный телефон VID + 371 67120000, а также задать свои вопросы письменно в EDS в разделе Sarakste ar VID.

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