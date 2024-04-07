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Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) обратился в Сейм с просьбой установить единую минимальную ставку зарплаты для ученых, сообщила агентству LETA председатель LIZDA Инга Ванага.

LIZDA обратилась в подкомиссию по высшему образованию, науке и человеческому капиталу Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке с требованием внести изменения в нормативные акты. LIZDA характеризует действующую в настоящее время нормативную базу, влияющую на статус и оплату труда ученого, как "разнородную и противоречивую".

Профсоюз просит депутатов оценить поправки в Закон об университетах, в Закон о научной деятельности, а также в Закон об оплате труда должностных лиц и служащих госучреждений и учреждений местного самоуправления, "чтобы предотвратить неравенство между учеными".

Принятое в апреле прошлого года постановление Кабмина о графике повышения минимальной ставки зарплаты педагогов распространяется на педагогов вузов, но не является обязательным для занятых в науке. Профсоюз выражает обеспокоенность по поводу того, будет ли сохранен принцип равенства между университетскими педагогами и научными работниками при внедрении новых рамок академической карьеры.

Если работник научных учреждений не избирается и не представляет научный персонал, к нему применяется минимальная ставка, установленная в соответствующей месячной группе зарплаты в законе об оплате труда должностных лиц и служащих госучреждений и учреждений самоуправлений.

Соответственно, минимальная месячная зарплата научного сотрудника при полной занятости составляет 751,61 евро, а максимальная – 1393,80 евро. А минимальная зарплата ведущего научного сотрудника составляет 1483,02 евро, а максимальная - 2648,94 евро, подсчитали в LIZDA.

В профсоюзе не уверены, получают ли исследователи, работающие в Латвии, такую ​​зарплату. По данным "Евростата", средняя нагрузка ученых в Евросоюзе составляет 0,66, а в Латвии - 0,47.

Если человек, занятый в науке, представляет академический персонал, то получает минимальную ежемесячную зарплату, установленную государством. Таким образом, по мнению профсоюза, ученый поставлен в неравную ситуацию по сравнению с другими профессиями госсектора. Неравная ситуация существует и в сфере социальных гарантий.

LIZDA приглашает созвать заседание Латвийского стратегического совета по исследованиям и инновациям для рассмотрения вопроса финансирования и запросить соответствующее финансирование в ходе разработки проекта бюджета на 2025 год и среднесрочный период.

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