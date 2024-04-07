Рижская дума ищет фирму, которая проведёт экспертизу проекта линии метробуса, которая должна пройти через Пурвциемс. Сколько дума готова потратить на эту экспертизу пока не ясно, сообщает Rus.LSM.lv.

Когда строительство линии может начаться - неизвестно, средств на этот проект пока нет и в ближайшем будущем не предвидится. Мэр Риги Вилнис Кирсис признался в отсутствии финансирования.

Линия первого в Риге метробуса должна была связать Пурвциемс и Дрейлини. Деньги, предназначенные на этот проект, пустят на строительство четвёртой очереди Южного моста. При этом на сайте Бюро по надзору за закупками появилось сообщение о том, что дума ищет фирму для проверки и экспертизы строительного проекта метробуса.

"Проект этой линии сейчас находится в стадии проектирования. Экспертиза – неотъемлемая часть проекта. В конце года мы планируем получить готовый строительный проект", - пояснил глава управления инфраструктуры Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Андрейс Уртанс.

Во сколько городу обойдётся экспертиза – станет известно, когда завершится конкурс. Стоимость самого проектирования линии – 2,755 млн евро.

У любого строительного проекта есть срок годности. В случае с дорожной инфраструктурой – это пять лет. То есть, если не начать строительство в этот срок – проект придётся переделывать с нуля и со всей экспертизой.

"Как только проектирование этой линии завершится, она также станет проектом высокой готовности", - заверил Уртанс.

Угрозу потерять уже потраченные средства из-за того, что проект устареет, в думе пока не видят. Мэр Риги ранее заявил, что деньги на строительство – это около 40 млн евро можно получить в рамках следующего периода планирования европейских фондов с 2028 по 2030 год.

"У нас есть обещание со стороны Минсообщения, что средства могут поступить в рамках следующего периода планирования европейских фондов. Ну, в худшем случае это может быть финансирование со стороны Рижской думы", - считает Кирсис.

До недавнего времени некоторые земельные участки вдоль улицы Дзелзавас были в частных руках, но, похоже, дума настроена решительно и фактически все необходимые участки уже выкуплены.

"Из 25 необходимых объектов недвижимости или их частей договоры о покупке заключены по двадцати. Еще 5 договоров мы собираемся заключить. Из них по четырём уже есть решение думы. Последний договор в процессе утверждения", - рассказала замначальника управления отчуждения имущества Рижской думы Элита Рорбака.

Двадцать участков обошлись думе в 1,7 млн евро, оставшиеся пять участков обойдутся еще в полмиллиона.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram