В форме налоговых поступлений за два месяца этого года собрано 2,389 млрд евро, что на 40,5 млн евро, или 1,7% меньше, чем было запланировано, сообщили агентству LЕТА представители Министерства финансов.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года налоговые поступления выросли на 73,5 млн евро, или на 3,4%.

В общем государственном бюджете налоговые поступления за два месяца этого года составили 2,257 млрд евро, что на 34,5 млн евро или 1,5% меньше, чем планировалось.

В том числе в госбюджете налоговые поступления составили 1,82 млрд евро, что на 63,5 млн евро, или на 3,4% меньше, чем планировалось, а в бюджете самоуправлений — 436,9 млн евро, что на 29 млн евро, или на 7,1% больше, чем планировалось.

В свою очередь, в схеме государственных фондируемых пенсий за два месяца этого года налоговые поступления составили 132,4 млн евро, что на 5,7 млн евро, или на 4,1% меньше, чем было запланировано.

За два месяца 2024 года больше всего собрано взносов социального страхования — 881,4 млн евро, что на 0,8% больше, чем планировалось.

В то же время поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за два месяца этого года составили 606,7 млн евро, что на 12% меньше, чем планировалось, а поступления подоходного налога с населения достигли 511,5 млн евро, что на 7,1% больше, чем планировалось.

Поступления акцизного налога за соответствующий период составили 191,8 млн евро, что на 0,6% меньше запланированного. В том числе поступления акцизного налога за нефтепродукты составили 91,8 млн евро, что на 6,3% меньше, чем было запланировано, за табачные изделия — 41,1 млн евро, что на 0,5% больше, чем планировалось, за алкогольные напитки — 42 млн евро, что на 13,8% больше запланированного, а за пиво — 6,1 млн евро, что на 7,2% меньше запланированного.

В виде подоходного налога с предприятий собрано 87,2 млн евро, что на 1,2% меньше, чем планировалось, а поступления налога на недвижимость составили 49,8 млн евро, что на 7,3% больше запланированного.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за два месяца этого года достигли 20,1 млн евро, что на 2% больше, чем планировалось, а поступления налога на природные ресурсы составили 17 млн евро, что больше запланированного на 2,2%.

Поступления таможенного налога за два месяца этого года составили 9,4 млн евро, что на 9,7% меньше запланированного, а поступления налога на лотереи и азартные игры достигли 9 млн евро, что на 3,9% больше, чем планировалось.

Всего в 2024 году в виде налогов планируется собрать 14,656 млрд евро.

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