Оценивая вопрос о возможном лишении гражданства Латвии российского олигарха Петра Авена, Бюро по защите Сатверсме (SAB) ждет информации от партнеров в Украине, рассказал передаче "900 секунд" телеканала TV3 директор SAB Эгилс Звиедрис.

Он напомнил, что в прошлом году Сейм принял поправки к Закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые в том числе существенно поддержали проводимую Россией войну в Украине. SAB, в свою очередь, надеется, что Украина может предоставить Латвии информацию о том, активно ли Авен поддерживал российскую войну в Украине.

Звиедрис добавил, что сейчас в Украине расследуется уголовное дело о конфискации финансовых активов Авена, и, возможно, решение суда по этому делу может послужить основанием для дальнейших действий.

Директор SAB подчеркнул, что вопрос о лишении Авена гражданства следует оценить очень тщательно, рассчитывая, что решение будет обжаловано в суде Евросоюза. "Мы не хотим оказаться в ситуации, что по каким-то причинам это принятое нами решение может быть отменено", — признал Звиедрис.

Программа телеканала TV3 "Ничего личного" недавно рассказывала о том, что принадлежащая Авену "Альфа-группа" продолжает финансировать развязанную Россией войну в Украине, платя налоги в России, при этом его предприятия оказывали российской армии финансовые услуги, страховали военнослужащих и поставляли еду.

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