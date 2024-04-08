Предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) на своем сайте опубликовало карту запланированных в этом сезоне работ в сети государственных дорог.

Капиталовложения в ремонт дорог в этом году составят 163 миллиона евро, в том числе 47 миллионов - из Механизма восстановления и устойчивости ЕС.

Работы запланированы примерно на 450 километрах государственных дорог и на 12 мостах. Наиболее масштабные работы пройдут на региональных (220 километров) и местных дорогах (159 километров), при этом будет отремонтирован всего 71 километр главных государственных дорог.

Упор на местных и региональных дорогах связан со структурой финансирования – в этом году из госбюджета дополнительно выделено три миллиона евро на обеспечение местной мобильности и программу соединения волостных центров.

Из 450 километров государственных дорог на 193 километрах будет восстановлено асфальтобетонное покрытие, 123 километра будут реконструированы, на 67 километрах грунтовых дорог проведут двухслойную обработку поверхности. Также будет построено 24 километра пешеходной и велосипедной инфраструктуры, восстановлено пять мостов, а еще семь мостов будут снесены и построены заново.

Самые крупные объекты строительных работ в этом сезоне - участок Видземского шоссе (А2) от Мелтури до Берзкрогса, где завершится начатая в прошлом году реконструкция, а также продолжение работ на Рижской объездной дороге ( А5) в Бабите. На обоих участках снова предстоят ограничения движения. На региональных дорогах самые большие работы запланированы в Курземе – на дороге Вентспилс-Дундага (Р77) от Вентспилса до Анце, в Видземе – на дороге Смилтене-Валка (Р24) от Смилтене до поворота на Мери. В Салацгриве будет построен новый мост через Салацу.

Строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры начнется:

на местной автодороге Валмиера–Бренгули–Биксея (V196) от Валмиеры до Бренгули (0,00–5,00 км);

на главной государственной дороге Лиепая – граница с Литвой (А11) от Лиепаи до Бернати (10,42–20,09 км);

на региональной автодороге Айзкраукле–Екабпилс (Р76) от Салы до Екабпилса (38,65–42,57м км).

Строительство пешеходных и велосипедных дорожек завершится:

на региональной дороге Елгава–Иецава (P93) от Елгавы до Ане и Тетеле (3,2– 5,2 км);

на региональной дороге Умурга–Цесис (Р14) от Цесиса до поворота на поселок Ливу (39,70–40,95 км);

на дороге Добеле-Бауска (Р103) в Элее.

Для повышения безопасности движения будут реконструированы две транспортные развязки. Пересечение дорог Инциемс-Сигулда-Кегумс (P8) и Рига-Эргли (P4) в Сунтажи Огрского района (47,9–48,1 км) будет преобразовано в кольцевую развязку. Также в этом году планируются изменения в организации дорожного движения на участке Видземского шоссе (А2) от границы с Ригой до Гаркалне. На всем участке будет установлена новая система указателей поворота, более понятная водителем, а некоторые повороты будут закрыты. В целях улучшения видимости на автодороге Гаркалне-Алаукстс (Р3) на рампах путепровода над Видземским шоссе будут реконструированы барьеры, на развязке оборудовано освещение.

Строительные работы уже начаты на семи участках дорог и трех мостах. Наибольшие ограничения движения из-за ремонта в настоящее время действуют на региональных дорогах Вентспилс-Колка (Р124) возле Вентспилса, Кандава-Салдус (Р109) на участке Занте-Земите и на участке Смилтене-Валка (Р24) возле Смилтене.

Больше информации о планируемых дорожных работах — здесь.

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