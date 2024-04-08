Конституционный суд (КС) в понедельник признал несоответствующей Конституции норму, которая снижает диаметр разрешенных для вырубки деревьев.

Это первый раз, когда вопрос об обслуживании лесов в Латвии оценивался КС.

Представитель Латвийского фонда природы (LDF) Лиене Бризга-Калниня ранее сообщила, что Кабинет министров в 2022 году принял поправки к правилам о рубке деревьев в лесу. Они устанавливали уменьшение диаметра вырубаемых деревьев, допустив таким образом рубку более тонких, а значит — более молодых деревьев. В основном это относилось к сосновым, еловым и березовым лесам.

В конце 2022 года ряд экологических организаций обратились в КС с просьбой оценить соответствие принятого решения статье 115 Конституции, которая предусматривает обязанность государства создать и обеспечить эффективную систему охраны окружающей среды, а также включает субъективное право лиц на проживание в благоприятной среде.

Экологические организации посчитали, что не были оценены все воздействия поправок, в том числе на биоразнообразие, а потому есть риск дальнейшего сокращения в Латвии старых, биологически разнообразных лесов. В настоящее время такие леса составляют лишь 10% территории латвийских лесов.

В ходе судебного процесса были заслушаны различные вовлеченные стороны — как представители экологических организаций, так и представители лесной отрасли и правительства, а также приглашенные лица.

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