В понедельник, 8 апреля, Комитет по юридическим вопросам Европарламента проголосовал против снятия с Нила Ушакова ("Согласие", PES) депутатского иммунитета, свидетельствует неофициальная информация портала Delfi.

Заседание Комитета по юридическим вопросам проходит в закрытом режиме, однако из неофициальных источников известно, что решение - не снимать с Ушакова иммунитет. Окончательное решение о том, будет ли снят с Ушакова иммунитет, Европарламент примет на этой неделе - вероятно, уже в среду, 10 апреля. Однако обычно Европарламент прислушивается к мнению профильного комитета, исключения бывают редко. Известно также, что в лишении депутатского иммунитета чаще отказывают правоохранительным учреждениям стран Восточной Европы, сообщили Delfi источники.

В случае, если Европарламент решит все же лишить депутата иммунитета, то это решение будет в силе и в следующем созыве Европарламента, если депутат будет переизбран. Ушаков баллотируется в Европарламент вновь.

Снятие иммунитета не лишает депутатского мандата и права баллотироваться.

Также Юридический комитет, по информации портала LSM.lv, не был снят и с европарламентария, бывшего вице-мэра Риги Андриса Америкса.

"Без комментариев", - так ответил Нил Ушаков на просьбу внести ясность в то, какое решение было принято комитетом.

Комитет по юридическим вопросам начал рассматривать прошение Генеральной прокуратуры Латвии о лишении Ушакова иммунитета в сентябре прошлого года. Генпрокуратура хотела предъявить бывшему мэру Риги Нилу Ушакову, а также бывшему вице-мэру Риги Андрису Америксу - сейчас оба являются депутатами Европарламента - обвинения в получении взяток. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) инициировало дело против Ушакова, Америкса и других должностных лиц в связи с принятым в Рижской думе решением о скидках на проезд в маршрутках.

Характерно, что 11 ноября депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение Нила Ушакова ("Согласие") депутатского иммунитета. Тогда решение принято в связи с уголовным процессом, который в отношении Ушакова планировала возбудить Генеральная прокуратура. Речь шла о так называемом деле о прослушивающем устройстве в кабинете мэра Риги.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова, который занимал тогда пост председателя Рижской думы, изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий. Позже KNAB передал это дело в Генпрокуратуру. Согласно материалам уголовного дела, Ушаков хранил в своем кабинете "устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации". Оно было замаскировано под альбом или книгу.

25 сентября 2023 года Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции вслед за первой инстанцией оправдал депутата Европарламента от "Согласия" и экс-мэра Риги Нила Ушакова по делу о скрытом хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в период, когда он руководил самоуправлением.

В декабре прошлого года прокурор Юрис Лочмелис заявил, что не видит основания подавать кассационный протест против решения Рижского окружного суда, который оставил без изменений приговор суда первой инстанции, оправдавшего Ушакова.

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