Во вторник, 9 апреля, на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке рассматривался перед третьим окончательным чтением законопроект "О лютеранской церкви Лестене и местах памяти Второй Мировой войны с мемориалом Лестене". Политики с противоположных флангов - "Прогрессивные" и Национальное объединение - поспорили о том, следует ли в законопроекте упоминать легионеров, было решено обсудить вопрос с экспертами.

Министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") после истечения установленного срока внесла предложение определить цель законопроекта - сохранить и укрепить историческую память общества и способствовать пониманию обществом событий на территории Латвии в окрестностях Лестене, а также обеспечить основанное на фактах освещение исторических событий и почтить память латвийских солдат, участвовавших и павших во время Второй мировой войны.

Против такой формулировки возражали депутаты от оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне и Наурис Пунтулис, предложившие свою редакцию.

Нацобъединение предложил внести в документ норму, что цель закона - "сохранить и укрепить историческую память общества и способствовать пониманию общественностью событий на территории Латвии в окрестностях Лестене во время Второй мировой войны, обеспечивая восстановление исторической справедливости, опираясь на Декларацию о латышских легионерах во Второй Мировой войне, принятую Сеймом 29 октября 1998 года, основываясь на на фактах, отражающих исторические события, чтя память латышских солдат, участвовавших и павших во Второй мировой войне".

Упомянутая Нацобъединением декларация, принятая более 25 лет назад, является по сути объяснением мировому сообществу роли во Второй Мировой войне. "В 1998 году мировые средства массовой информации, правительства иностранных государств, а также международные организации получили ложную информацию о том, что латышские легионеры, воевавшие против СССР в составе вооруженных сил Германии во Второй мировой войне, были сторонниками гитлеровского режима", - с таких слов начинается эта декларация. С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.

Большинство комиссии не поддержало предложения депутатов от Нацобъединения, выразив позицию, что ссылка на Декларацию Сейма от 29 октября 1998 года о легионерах не является необходимой. Депутат Индриксоне, напротив, утверждает, что предложение Логиной существенно сужает цель законопроекта. Индриксоне обсудить это на заседании Сейма.

Учитывая, что до третьего чтения могут быть обсуждены и другие предложения по законопроекту, председатель комиссии Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство") поручила экспертам рабочей группы дополнительно обсудить суть предложений и согласовать наиболее подходящую редакцию.

В декабре прошлого года Сейм концептуально поддержал законопроект, целью которого является обеспечение сохранения, защиты и развития Лестенской лютеранской церкви и мемориала Второй мировой войны.

Как отмечают авторы законопроекта, в конце Второй мировой войны в Курземе воевало более миллиона солдат. Это самые большие и кровопролитные сражения в истории Латвии, и Лестене было в центре этих сражений. Мемориальный комплекс, созданный возле Лестенской лютеранской церкви, рассказывает о трагических событиях Второй мировой войны и сохраняет память о павших латвийских воинах и национальных партизанах.

Закон призван определить культурно-историческую ценность мемориального объекта, статус охраняемого культурно-исторического наследия, право собственности, порядок содержания и управления. Также планируется определить порядок финансирования использования, исследования, консервации и реставрации, в том числе предусмотрев, что государство сможет участвовать в финансировании реставрации и развития.

Планируется, что память о латвийских солдатах будет сохранена на национальном уровне и будет создана постоянная экспозиция об истории солдат, участников движения сопротивления и жителей Курземе во время Второй мировой войны и после нее, что будет способствовать общему пониманию истории Латвии.

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