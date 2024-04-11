В связи с планами по строительству стадиона на Луцавсале в будущем могут пройти переговоры о предоставлении какого-то другого места для тех, кто пользуется огородами на Луцавсале, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис в утреннем эфире телеканала TV3, пишет Rus.LSM.

Столичный мэр заявил, что сам стадион не планируется строить в месте, где сейчас находятся огороды. Но инфраструктура, которая соединит его с городом, может затронуть территорию огородов.

В то же время, отметил Кирсис, ничего нового в этом нет: планы по развитию Луцавсалы и строительству улиц на острове существуют уже десятки лет.

"Понятно, что это может затронуть огороды. Мы можем говорить о различных механизмах выравнивания, где-то в другом месте, например, предоставить людям место под эти огороды", — допустил Кирсис.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram