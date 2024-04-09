Latvijas pasts разработала новый план, предусматривающий оставить по всей стране 116 почтовых отделений, сообщила во вторник передача Латвийского телевидения (LTV) "Панорама".

Предполагается, что тем почтальонам и операторам отделений, рабочие места которых закроют, предложат либо работу в других местах, либо переквалификацию. Это особенно актуально для работников предпенсионного возраста.

LTV сообщает, что план одобрен Министерством сообщения. Сколько сотрудников потеряют работу, Latvijas Pasts пока сказать не может.

Как сообщалось ранее, Latvijas Pasts планировала в этом году закрыть 105 из 176 почтовых отделений, однако этот план был приостановлен.

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