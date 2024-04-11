Новую единую систему билетов на общественный транспорт планируется полностью внедрить к первому кварталу следующего года, сообщил агентству LETA временный председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Артур Цауне.

Единая система необходима для обеспечения онлайн-продажи во всех местах продажи билетов на общественный транспорт.

"АТД обещала, что система продажи билетов станет проще, и так оно и будет. До сих пор у перевозчиков не было единой системы", — сказал Цауне.

Он рассказал, что в новой системе будет пять основных видов билетов - на одну поездку, на один, три, пять и 30 дней. Для тех пассажиров, которые пользуются общественным транспортом достаточно часто, но им не нужен месячный проездной, предусмотрены билеты на 10 и 20 поездок.

Единую систему билетов вначале внедрит Pasažieru vilciens, а затем она будет постепенно вводиться и в автобусных перевозках.

Цауне подчеркнул, что АТД поставила перед собой цель полностью запустить новую систему продажи билетов в первом квартале 2025 года, в идеале — в феврале. Однако такие проекты, где задействовано более 20 сторон, не являются простыми. "Мы движемся к намеченной цели, но допускаем, что в силу различных обстоятельств это может занять больше времени", — добавил руководитель дирекции.

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