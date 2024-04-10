При Кабинете министров создан особый Комитет по вопросам безопасности и развития региона Восточной границы. Об этом премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") проинформировала президента страны Эдгара Ринкевича. На следующей неделе также состоятся визиты президента в Даугавпилс и Аугшдаугавский край, а также в Резекенский бригадный штаб Земессардзе.

Работу особого правительственного комитетета будут координировать министерства, также будет налажено сотрудничество с руководителями самоуправлений региона Восточной границы. По словам президента, к работе будут подключены Министерство обороны и Министерство внутренних дел, отвечающие за безопасность, но также будет уделяться внимание экономической проблематике.

"Я полностью поддерживаю этот подход. Об этом мы говорили с руководителями самоуправлений, с депутатами Сейма, с парламентской подкомиссией по Латгале", - подчеркнул Ринкевич.

Президент сообщил о том, что на следующей неделе у него запланированы две поездки в регион Восточного приграничья. Первый визит - в Даугавпилс и Аугшдаугавский край. А 19 апреля апреля в Резененском штабе бригад Земессардзе состоится встреча международного Военного совета президентов, а также руководителей самоуправлений региона, в которой Ринкевич также примет участие.

"Мы с премьером договорились координировать между собой действия и работать над этими вопросами. Сейчас это достаточно существенно решать вопросы, связанные с Восточным приграничьем как в контексте безопасности, так и развития", - подчеркнул президент.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram