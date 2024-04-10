По оценкам специалистов из Управления охраны природы, на этой неделе из-за теплой и дождливой погоды будет наблюдаться пик миграции жаб. В инициативе "Миссия — ЖАБА. Спасите принца!" участвуют уже 117 волонтеров, которые по вечерам выезжают в выявленные места миграции, чтобы помочь земноводным преодолеть опасные участки.

Жабы передвигаются медленно, им может требоваться до 15 минут, чтобы пересечь дорогу, поэтому каждую весну множество жаб погибает под колесами автомобилей. Жабы являются важным звеном пищевой цепочки, исчезновение которых может нарушить природный баланс, и в период весенней миграции многие страны набирают волонтеров, чтобы помочь этим земноводным.

Обычно миграция земноводных происходит постепенно начиная с Курземе, в этом году необычно теплая погода способствовала одновременному и быстрому их пробуждению на всей территории, поэтому волонтеры особенно требуются на этой неделе.

Основные спасательные операции проходят в темное время суток – между 21.00 и 23.00. Независимо от места спасения, каждому волонтеру нужны чистые перчатки, ведро, светоотражающая одежда и фонарик. Дети из соображений безопасности могут участвовать в миссии только в сопровождении взрослых.

Благодаря отклику населения по всей Латвии выявлено 50 опасных для миграции жаб участков дорог, на которых желательна помощь волонтеров. Больше всего таких участков в Видземе (24), в Курземе их 15, в Латгалии семь, а в Земгале четыре. Более точное расположение участков миграции можно посмотреть на сайте управления www.daba.gov.lv в разделе Misija krupis.

Управление призывает всех быть наблюдательными и помогать жабам добираться до мест нереста, а также присоединиться к команде волонтеров.

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