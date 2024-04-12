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Во вторник, 16 апреля, Банк Латвии выпустит коллекционную монету Pāri laikiem, посвященную 100-летию Латвийского этнографического музея под открытым небом и его деятельности по передаче народного наследия будущим поколениям, сообщили в Банке Латвии.

Латвийский этнографический музей под открытым небом – один из старейших и крупнейших музеев такого рода в Европе, в котором собраны памятники деревянной архитектуры из разных краев Латвии: крестьянские и рыбацкие дома, мастерские, кухни, мельницы и другие постройки. В музее проводятся дни ремесел и ярмарки, которые не только популяризируют старинные ремесла, но и способствуют передаче этих навыков.

Автор графического дизайна монеты - Арвидс Приедите, который изобразил на монете работающего человека, старинные орудия труда и утварь, символизирующие трудолюбие латышей, труд как основу существования каждой семьи и всего народа. Автор пластикового дизайна монеты — художница Лигита Францкевича.

Купить монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 12 часов 16 апреля. Стоимость монеты — 75 евро, лимит покупки в одни руки — пять экземпляров. Монета отчеканена тиражом 3000 экземпляров на литовском монетном дворе UAB Lietuvos monetu kalykla.

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