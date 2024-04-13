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Кабинет министров во вторник утвердил актуализированный национальный план борьбы с терроризмом, разработанный Службой государственной безопасности (СГБ), сообщает агентство LETA.

В документе перечислены превентивные меры по борьбе с терроризмом, которые должны быть предприняты в зависимости от уровня объявленной в стране террористической угрозы. План включает в себя более 500 превентивных мер, реализуемых различными учреждениями и органами, которые занимаются вопросами предотвращении угрозы терроризма, сообщили в СГБ.

План был обновлен в соответствии с глобальными тенденциями в области террористических угроз последних лет. В план включены два новых направления превентивных мер, предусматривающие совершенствование контроля за оборотом беспилотных летательных аппаратов и прекурсоров взрывчатых веществ. Также план дополнен обновленными мерами по усилению безопасности мест массового скопления людей в случае роста террористической угрозы.

В план также включены рекомендации для владельцев и руководителей объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей в соответствии с каждым уровнем террористической угрозы.

СГБ напоминает, что система предотвращения терроризма в Латвии предусматривает четыре уровня террористической угрозы — низкий, повышенный, высокий и чрезвычайно высокий. Чем выше объявленный уровень террористической угрозы, тем более масштабные меры по ее предотвращению должны быть приняты.

Национальный план борьбы с терроризмом впервые был утвержден правительством в 2008 году и обновлялся в 2011, 2013, 2016 и 2019 годах.

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