Уменьшилось число выброшенных на латвийских пляжах бутылок, и причина этого — депозитная система, сообщает телеканал 360TV ZIŅneši. Однако, в предверии лета на пляжах находится довольно много прочего мусора.

Почти два года прошло с момента начала работы системы депозитов на упаковку напитков в Латвии, и количество пластиковых бутылок на побережье Латвии уменьшилось более чем на половину. Однако по-прежнему много других отходов, которые не разлагаются в природе, сообщает телеканал 360TV ZIŅneši.

Пляж Вакарбулли — одна из 17 зон на побережье Латвии, где за последние 3 года оценивалось воздействие системы депозитов на количество брошенного на природе мусора. Активисты по окружающей среде анализировали ситуацию с 2021 года, когда система депозитов еще не была введена.

"Результат превзошел даже то, на что мы надеялись и рассчитывали по формулам. Если посмотреть на 2022 и 2023 годы, когда система депозитов была введена по сравнению с ситуацией до ее введения, количество этого вида отходов сократилось на 49%", — рассказал активист экологического движения Mana jūra Янис Улме.

Пластиковых бутылок стало меньше на 61%, алюминиевых банок на 52%, объем стеклянной тары уменьшился на 28%.

Если в первый год было возвращено 62% объема всех проданных депозитарных упаковок, в прошлом году — 80%, то в первые два месяца этого года их насчитывается уже 86%. Поэтому, сокращение количества пластиковых бутылок и банок на природе — логично.

Хотя во время съемок на камнях пляжа Вакарбулли журналисты действительно не нашли ни одного из фракций системы депозитов, к сожалению, не было недостатка в других видах отходов, которые не разлагаются в природе. Таким образом, журналисты делают вывод — если можно сдать и заработать, то люди такой мусор собирают или не выкидывают, а если нет — мусор остается на природе.

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