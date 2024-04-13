Foto: Pašvaldības policija

В полиции самоуправления Риги в прошлом году было 123 вакантных места, говорится в отчете о работе полиции за 2023 год, который завтра, 10 апреля, планирует рассмотреть комитет Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, сообщает агентство LETA.

Из указанных вакансий 71 составляли вакансии инспекторов и инспекторов-спасателей, 45 — вакансии сотрудников полиции порядка, а также было еще 13 других вакантных должностей.

Всего в прошлом году в столичной полиции было 854 должностных места, из которых заполнено 85%.

В конце прошлого года в полиции работали 725 сотрудников — 57% мужчин и 43% женщин. Средний возраст сотрудников муниципальной полиции составляет 42 года.

Чаще всего трудовые отношения с работником прерываются по желанию сотрудников. В прошлом году было 46 таких случаев. Восемь раз трудовые отношения прерывались по соглашению сторон, семь сотрудников не отвечали требованиям закона, еще семь не прошли испытательный срок, а пять работников не соответствовали требованиям по состоянию здоровья.

Также в прошлом году продолжало сокращаться число новых сотрудников. Десяти кандидатам из 112 подавших заявки в работе было отказано, так как они не соответствовали требованиям закона о полиции, а заявки 66 оставлены без рассмотрения.

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