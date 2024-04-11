С приходом весны многие жители Латвии столкнулись с сезонной аллергией на цветочную пыльцу — теперь, чтобы уберечь себя от неприятных ощущений, можно прибегнуть не только к привычным методам лечения, но и к мобильному приложению, через которое легко отслеживается цветение тех или иных растений, сообщает Латвийское телевидение, цитирует Rus.LSM.

Чихание, слезящиеся глаза, насморк, охриплость и кашель — все это может указывать на аллергию к пыльце. То, какая именно пыльца сейчас носится в воздухе, регулярно устанавливают и замеряют, проводят моделирование в Лаборатории атмосферных процессов и аэробиологии ЛУ. Пыльца границы государств игнорирует — летает где хочет, говорят специалисты.

"Началось время цветения. Начало было в середине — конце февраля, начиная с орешника, к которому затем присоединилась ольха. Цветение ольхи уже вот закончилось в Латвии, но пыльцы у нас довольно много, что связано с ее переносом из Эстонии, из Финляндии сейчас. Из более теплых стране несет березовую пыльцу", — рассказала ведущий научный сотрудник ЛУ Ольга Ритенберга.

Хотя аллергия на пыльцу типична для детей и молодежи, подвержены ей могут быть люди любого возраста, даже если ранее никаких проблем они не испытывали.

"Может быть такое, что человек живет-живет, и вдруг в один прекрасный солнечный весенний день выходит на улицу, побыл там — и у него начинают чесаться и течь глаза, нос течет. Да, виновата оказывается пыльца", — говорит аллерголог Детской больницы Иева Цируле.

При появлении симптомов аллергии нужно прежде всего показаться семейному врачу. Если аллергия подтвердилась, потребуется и консультация аллерголога, с тем чтобы выяснить, на какую конкретно пыльцу у пациента аллергия.

Для людей с аллергией на пыльцу латвийские и литовские специалисты разработали мобильное приложение Pasyfo, которое с учетом времени года и направления ветров подсказывает, какая пыльца может носиться в воздухе.

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