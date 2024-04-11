То, как именно измерять скорость движения и как наказывать нарушителей, может решать каждое самоуправление. Региональная муниципальная полиция, экипажи которой встречаются в Кекаве, Балдоне и других близлежащих окрестностях, сейчас тестирует оборудование, встроенное в патрульную машину, превратив таким образом ее в движущийся фоторадар, сообщает передача 360TV ZIŅneši.

Мадара Швец, инспектор Региональной полиции самоуправления, рассказывает: "Мы едем и система сама ловит машину, которая в установленный момент превысила скорость. В системе четко видим все автомобили, которые нарушили правила дорожного движения. Оборудование пока работает в режиме тестирования. Если бы оборудование было в рабочем состоянии, мы бы увидели все данные нарушителя".

Таким образом облегчается работа полиции и одновременно снижаются коррупционные риски.

До сих пор полицейские нередко сталкивались с проблемой, что нарушители скорости просто игнорировали муниципальных полицейских и даже откровенно, грубо нарушали правила на глазах у стражей порядка. Теперь планируется, что уже совсем скоро ситуация изменится.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram