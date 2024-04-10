Граждане России, проживающие в Латвии и не оформившие свой статус, ссылаются на нехватку времени и надежды на положительное решение Конституционного суда по поправкам к закону об иммиграции, заявил замначальника Государственной пограничной охраны Ивар Рускулис на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе сообщила депутатам, что УДГМ выдало 25 предписаний о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии.

Количество выезжающих и распоряжений о выезде меняется ежедневно. На данный момент выехало 274 гражданина России, выдано 25 распоряжений о выезде.

Распоряжения о выезде были выданы гражданам России в возрасте от 15 до 74 лет. Семь таких распоряжений были исполнены, одно продлено, одно не исполнено, и в настоящее время Государственная пограничная служба устанавливает местонахождение гражданина России.

Розе также сообщила, что через два года около 600 человек достигнут возраста 75 лет и старше, что означает, что на них не будет распространяться требование о сдаче экзамена на знание латышского языка, но они должны будут подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Говоря о том, что в парламент поданы поправки к закону об иммиграции, требующие знания государственного языка еще для нескольких тысяч граждан России, Розе заявила, что принятие таких поправок создаст дополнительную нагрузку для УДГМ, поэтому управление предложит оставить на работе ряд принятых ранее сотрудников.

Рускулис сообщил депутатам, что в настоящее время Государственная пограничная охрана получила от УДГМ информацию о 781 человеке, подлежащем проверке, из которых 526 уже проверены. 436 из этих лиц уже покинули страну. 51 человек не был обнаружен по месту жительства, в связи с чем проверка продолжается. В отношении 40 человек их местонахождение неизвестно и требует уточнения. Девять человек приступили к оформлению документов для вида на жительство. Четыре человека отказались от контактов, хотя известно, что они находятся по месту жительства, и им были направлены повестки.

Два человека не подали документы в УДГМ, но начали сдавать экзамен по государственному языку. Одному человеку выдан ордер на выезд, два человека умерли, а еще двое объявлены в розыск. Госпогранохрана возбудила дела об административных нарушениях в отношении 27 человек.

Что касается причин, по которым граждане России не оформляют ВНЖ, то Рускулис отметил, что, согласно их объяснениям, они надеялись на положительное решение Конституционного суда по поправкам к закону об иммиграции или у них не было достаточно времени.

Представители Государственного центра содержания образования сообщили депутатам, что в 2023 году экзамен по языку планировали сдать 17 865 человек, зарегистрировались 12 780 человек, 919 из которых не явились на тест. Около 5000 человек не зарегистрировались на тест и не проявили никакой инициативы. Всего сдавал экзамен 11 861 гражданин России. 6367 человек сдали экзамен, а 5494 не сдали.

В этом году явка довольно низкая, в месяц экзамен сдают около 100 человек. Всего за первые три месяца экзамен должны были сдавать 303 человека, из них 23% сдали, 56% не сдали и 21% не явились на тестирование.

Ожидается, что с истечением срока действия двухлетних ВНЖ активность может возрасти.

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