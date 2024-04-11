Экс-премьер, теперь уже бывший министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью LTV заявил, что делал все, чтобы защитить интересы Латвии. Ответственность за неоправданно дорогие авиаперелеты брать на себя он отказался.

Кариньш согласился поговорить с журналистами во вторник, 9 апреля. В среду, когда его полномочия на посту министра заканчивались, для комментариев он уже был недоступен, сообщает LSM. Во вторник политик заявил, что еще не ознакомился с результатами ревизии Госконтроля. В ходе проверки было установлено, что на специальные авиарейсы Кариньша было незаконно потрачено как минимум 222 тысячи евро.

На вопрос журналистов LTV об ответственности за случившееся, Кариньш ответил: "С моей точки зрения, я делал все, чтобы защитить интересы нашей страны. Не испытываю неудобств от того, что я сделал. Нужно ли усовершенствовать систему - это я допускаю. Сейчас это похоже на спорт, все пытаются высказаться. Мы, наша страна, должны понимать: если мы хотим, чтобы нас услышали, нужно шевелиться вдвое быстрее. Если хотим, чтобы наш голос услышали в мире, нужно быть вдвое громче. Дай бог, чтобы этот голос не исчез со сцены".

В 2021-2023 годах Кришьянис Кариньш вместе с делегацией совершил 52 перелета, из которых 32 были специальными авиарейсами. Как подчеркнула член Совета Госконтроля Инга Войка, нужно развенчать миф о том, что к спецрейсам премьер прибегал исключительно по необходимости. По словам Войки, только в одном из 32 случаев спецрейс был заказан за день до вылета. В остальных случаях спецрейсы заказывались предварительно, в одном случае - за 37 дней до перелета.

Из госбюджета были погащены траты на 18 из 32 спецрейсов, еще 14 таких перелетов оплатил бюджет Европейского союза. В среднем в делегацию входили 4-8 человек - включая Кариньша и его охрану. В 17 случаях в состав делегации входил и фотограф.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс заявил на пресс-конференции, что действия Кариньша, бюро экс-премьера чиновников Государственной канцелярии и туристического агентства, организовавовшего спецрейсы, будут оцениваться в рамках уголовного процесса на предмет возможных растрат.

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