Дело о незаконных пожертвованиях партии Latvijas attīstībai (LA) завершилось без предъявления уголовных обвинений, поскольку по многим эпизодом истек срок давности, а в других случаях суммы были недостаточно большими, чтобы получилось уголовное дело, хотя признаки фиктивных пожертвований были видны, сообщает центр журналистских расследований Re:Baltica.

Проверки начались после того, как LA покинул политик Марис Мичеревскис, сообщив, что пожертвовал партии деньги, предоставленные тогдашними членами правления политической силы Эдгарсом Яунупсом и Юрисом Пуце. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило дело и признала 132 жертвователей подлежащими проверке, поскольку были видны признаки незаконного финансирования.

На допросе KNAB некоторые жертвователи признались, что были посредниками, у части из них не было таких доходов, чтобы делать пожертвования, а другие жертвовали партии крупные суммы и брали быстрые кредиты, выяснил центр Re:Baltica, ознакомившись с материалами закрытых дел.

Например, некий Карлис Берзиньш рассказал, что в 2020 году попросил у матери 1000 евро (столько он зарабатывал в месяц), потому что хотел купить диван для квартиры, которую планировал сдавать. Выяснилось, что у арендаторов есть своя мебель и деньги на диван уже не нужны, поэтому он все пожертвовал LA. Продавец Артурс Страздиньш в 2018 году пожертвовал партии 1900 евро, хотя его зарплата на тот момент была в три раза меньше пожертвованной суммы, а молодой человек был в долгу перед как минимум шестью компаниями быстрого кредитования. 19 000 евро поступили в казну партии благодаря Эдгарсу Калейсу, который рассказал, что часто выигрывал в игорных залах. В свою очередь, бухгалтер Анастасия Ельник в 2018 году пожертвовала 1100 евро, а на допросе KNAB женщина не смогла точно назвать партию, которой она пожертвовала деньги.

Несколько свидетелей назвали политиков, которые давали деньги и призывали к пожертвованиям: Пуце, Яунупс, Виестурс Лиепкалнс, Артурс Томс Плешс. Сами названные лица эти утверждения отрицают, но KNAB не пригласил политиков для дачи показаний. Начальник Управления административно-процессуальных расследований KNAB Андрис Донскис сообщил, что это была тактика учреждения: "Это было бы лишней тратой времени. И, возможно, мы бы еще косвенно раскрыли свои карты".

Донскис согласился, что признаки незаконного финансирования партии были четко видны в показаниях допрошенных сторон, но уголовные дела были закрыты, так как уголовная ответственность наступает в случае незаконного пожертвования крупных сумм, или 50 минимальных зарплат. В 2018-2019 годах это было бы около 21 000 евро. Заместитель начальника KNAB Инета Цируле добавила, что идея заключалась в том, чтобы суммировать сомнительные пожертвования и объединить их в одно дело, поскольку было видно, что жертвователи связаны и получают выгоду в одной партии, но на это не согласился прокурор Марис Лея. Он пояснил, что источником крупных сумм должно быть одно физическое лицо. KNAB сейчас предлагает изменить закон и установить, что достаточно будет суммы в размере 10 минимальных зарплат из одного источника для уголовной ответственности.

Ни давшие деньги лица, ни посредники не будут наказаны даже в административном порядке, отмечает Re:Baltica. Процесс об административном правонарушении в связи с посредничеством предусматривает, что KNAB должен уличить доноров средств или жертвователей в течение двух лет. В этих делах с момента всех сомнительных пожертвований прошло больше времени.

При этом KNAB в административном порядке может потребовать вернуть часть денег, которые считаются пожертвованными незаконно: если человек признался, что был посредником, или он якобы жертвовал из старых сбережений или прошлогодних доходов, а сумма превышает 30% из полученных денег. KNAB вынес 13 таких решений и требует от LA вернуть 32 756 евро. Партия согласилась вернуть пожертвования трех посредников, заплатив 7353 евро, а в остальных случаях оспорила решения KNAB в суде.

"В деятельности партии не было обнаружено никаких систематических нарушений финансирования. И сейчас это признал проверяющий орган", — прокомментировал ситуацию Яунупс.

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