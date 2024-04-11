Латвийские правоохранительные органы и органы безопасности в этом году будут очень серьезно готовиться к 9 мая, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он обсудил текущую ситуацию в сфере безопасности с руководством Государственной полиции и Службы государственной безопасности. "У нас нет никаких точных сигналов о провокациях, но ситуация может измениться, поэтому мы будем готовиться очень серьезно", - пообещал министр.

Козловскис добавил, что по мере приближения 9 мая меры общественной безопасности могут меняться до последней минуты.

9 мая Россия празднует победу СССР над гитлеровской Германией.

В течение многих лет после восстановления независимости многие русскоязычные жители Латвии также проводили публичные празднования 9 мая, но после вторжения России в Украину такие мероприятия были строго ограничены и запрещены, а ряд советских памятников снесен.

Несмотря на эти ограничения и запреты, в Латвии каждый год фиксируются различные нарушения, связанные с празднованием 9 мая.

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