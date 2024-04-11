На прошлой неделе в Латвии продолжилось снижение заболеваемости гриппом и Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратился 651 пациент, у 77 из которых на основании типичной клинической картины был диагностирован грипп.

Случаи гриппа были зарегистрированы в Вентспилсе, Риге, Резекне, Лиепае, Даугавпилсе и Валмиере. Наибольшая заболеваемость на прошлой неделе была зарегистрирована в возрастной группе от 5 до 14 лет.

Продолжает снижаться и количество случаев заболевания Covid-19. Было проведено 577 лабораторных тестов на SARS-CoV-2 по сравнению с 573 неделей ранее. 18 пациентов с Covid-19 были госпитализированы, в то время как неделей ранее их было 20, а двумя неделями ранее - 17.

В больнице нет пациентов с тяжелой формой заболевания Covid-19, однако на прошлой неделе было зарегистрировано три случая смерти пациентов с "Covid-19" по сравнению с одним случаем на позапрошлой неделе.

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