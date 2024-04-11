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Конституционный суд (КС) признал соответствующими Сатверсме нормы, которые предусматривают запрет на разведение и содержание животных исключительно с целью производства меха, сообщили порталу Delfi в КС.

КС оценивал соответствие 2-й и 3-й статей закона от 22 сентября 2022 года "Поправки к Закону о защите животных" 1-й статье, первому и третьему предложениям 105-й статьи Сатверсме и 49-й статье Договора о функционировании Европейского союза (ЕС).

Оспариваемые нормы предусматривают, что с 1 января 2028 года разведение и содержание сельскохозяйственных животных, если единственной или основной целью разведения или содержания является производство пушнины.

В КС с конституционными жалобами обратились предприятия Baltic Devon Mink, Gauja AB и зарегистрированный в Нидерландах коммерсант Van Ansem Participaties B.V, которая занимается разведением и содержанием норок и лис для производства пушнины.

При рассмотрении дела КС пришел к выводу, что оспариваемые нормы хоть и ограничивают определенные в Сатверсме права заявителей на собственность, однако упомянутое ограничение установлено с целью защиты нравственности и благополучия общества, а также прав других людей.

В КС подчеркнули, что защита животных как разумных существ от ненужных страданий является ценностью демократического общества. У современного общества есть этическая и моральная обязанность обеспечить благополучие и защиту животных.

Никому без обоснованной причины не разрешается причинять боль животному, страдания или какой-либо другой вред.

Оспариваемые нормы защищают нравственность общества таким образом, что накладывается запрет на причинение страдания животным, единственной целью разведения и содержания которых является пушной промысел.

Этот запрет отражает то, как поменялось отношение общества к животным. То, что раньше считалось морально приемлемым и нравственным, через некоторое время перестанет быть таковым. Современное общество воспринимает животных не только как имущество, но и как разумных существ.

КС признал, что животные являются ценностью независимо от того, приносят они кому-то пользу или нет. Таким образом, разведение и содержание животных исключительно с целью пушного промысла является неэтичным и не соответствует ценностям современного общества.

Учитывая упомянутое выше, КС подчеркнул, что интерес общества к моральному и этически правильному отношению к животным важнее прав и интересов отдельных коммерсантов.

КС также отметил, что пользу от ограничения основных прав получит все общество. Кроме того, эта польза будет получена в различных аспектах, так как соответствующий запрет защитит как людей от переносимых животными болезней, так и потребителей и работников звероферм от заболеваний, которые могут быть вызваны химикатами для обработки меха.

Кроме того, оспариваемые нормы запрещают коммерческую деятельность такого рода, которая вредит окружающей среде и тем самым нарушает право человека на проживание в благоприятной среде.

Оценивая доводы заявителей о необходимости установить более долгий переходный период либо предоставить компенсации, КС подчеркнул, что решение законодателя об определении пятилетнего переходного периода на новое правовое регулирование не было самовольным и было основано на рациональных и разумных соображениях.

Учитывая упомянутое выше, КС пришел к выводу, что польза обществу от оспариваемой нормы весомее, чем неблагоприятные последствия для заявителей.

Кроме того, законодатель сбалансировал интересы общества и правовую уверенность производителей пушнины, отложив вступление нового регулирования в силу 1 января 2028 года.

Приговор вступил в силу в день его публикации и обжалованию не подлежит.

Руководитель общества Dzīvnieku brīvība Катрина Кригере подчеркнула, что решение КС является – оно "ясно показывает, что желание некоторых бизнесменов зарабатывать не может быть поставлено выше интересов общества и защиты животных".

"Разведение животных ради меха открыто противоречит нашей человечности и уважению по отношению к животным, как к разумных существам. Поэтому это решение КС представляет собой победу справедливости и радостным событием для всех жителей Латвии, которым небезразлична судьба животных", - отметила Кригере.

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