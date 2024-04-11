Фото: LETA

В четверг, 11 апреля, Европейский парламент (ЕП) не поддержал снятие депутатской неприкосновенности с европарламентариев Нила Ушакова ("Согласие") и Андриса Америкса ("Честь служить Риге"). Генеральная прокуратура просила снять иммунитета с бывших мэра и вице-мэра Риги, чтобы предъявить им обвинения в получении взяток в связи с делом о скидках на проезд в столичных маршрутках.

В понедельник, 8 апреля, Комитет по юридическим вопросам Европарламента проголосовал против снятия с Ушакова депутатского иммунитета.

За это решение Комитета по юридическим вопросам, предусматривающего сохранение за Ушаковым и Америксом иммунитета, проголосовали 400 депутатов Европарламента, против были 186.

В решении Европарламента говорится о том, что возникли подозрения в возможном намерении нанести ущерб политической деятельности Нила Ушакова и, таким образом, в частности, его деятельности в качестве члена Европейского парламента.

"Дело о бесплатном проезде для пенсионеров и школьников с самого начало выглядело как сфабрикованное политическое преследование в лучших традициях государства, у которого имеются серьезные проблемы с соблюдением прав человека", - так прокомментировал порталу Delfi решение Европарламента Ушаков: "Напомню, что этот уголовный процесс был начат сразу после того, как я был оправдан судом по предыдущему такому же сфабрикованному политическому обвинению в деле о подброшенном мне фотоальбоме со встроенной видеокамерой. Я благодарен коллегам из Комитета по юридическим делам Европейского парламента за то, что они назвали вещи своими именами: во-первых, процесс является попыткой нанести ущерб моей политической деятельности, во-вторых, есть серьезные подозрения по поводу качества следствия и его мотивов".

Комитет по юридическим вопросам начал рассматривать прошение Генеральной прокуратуры Латвии о лишении Ушакова иммунитета в сентябре прошлого года. Генпрокуратура хотела предъявить бывшему мэру Риги Нилу Ушакову, а также бывшему вице-мэру Риги Андрису Америксу - сейчас оба являются депутатами Европарламента - обвинения в получении взяток. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) инициировало дело против Ушакова, Америкса и других должностных лиц в связи с принятым в Рижской думе решением о скидках на проезд в маршрутках.

Характерно, что 11 ноября депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение Нила Ушакова ("Согласие") депутатского иммунитета. Тогда решение принято в связи с уголовным процессом, который в отношении Ушакова планировала возбудить Генеральная прокуратура. Речь шла о так называемом деле о прослушивающем устройстве в кабинете мэра Риги.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова, который занимал тогда пост председателя Рижской думы, изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий. Позже KNAB передал это дело в Генпрокуратуру. Согласно материалам уголовного дела, Ушаков хранил в своем кабинете "устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации". Оно было замаскировано под альбом или книгу.

25 сентября 2023 года Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции вслед за первой инстанцией оправдал депутата Европарламента от "Согласия" и экс-мэра Риги Нила Ушакова по делу о скрытом хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в период, когда он руководил самоуправлением.

В декабре прошлого года прокурор Юрис Лочмелис заявил, что не видит основания подавать кассационный протест против решения Рижского окружного суда, который оставил без изменений приговор суда первой инстанции, оправдавшего Ушакова.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь