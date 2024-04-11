В четверг, 11 апреля, Европейский парламент (ЕП) не поддержал снятие депутатской неприкосновенности с европарламентариев Нила Ушакова ("Согласие") и Андриса Америкса ("Честь служить Риге"). Генеральная прокуратура просила снять иммунитета с бывших мэра и вице-мэра Риги, чтобы предъявить им обвинения в получении взяток в связи с делом о скидках на проезд в столичных маршрутках.

В понедельник, 8 апреля, Комитет по юридическим вопросам Европарламента проголосовал против снятия с Ушакова депутатского иммунитета.

За это решение Комитета по юридическим вопросам, предусматривающего сохранение за Ушаковым и Америксом иммунитета, проголосовали 400 депутатов Европарламента, против были 186.

В решении Европарламента говорится о том, что возникли подозрения в возможном намерении нанести ущерб политической деятельности Нила Ушакова и, таким образом, в частности, его деятельности в качестве члена Европейского парламента.

"Дело о бесплатном проезде для пенсионеров и школьников с самого начало выглядело как сфабрикованное политическое преследование в лучших традициях государства, у которого имеются серьезные проблемы с соблюдением прав человека", - так прокомментировал порталу Delfi решение Европарламента Ушаков: "Напомню, что этот уголовный процесс был начат сразу после того, как я был оправдан судом по предыдущему такому же сфабрикованному политическому обвинению в деле о подброшенном мне фотоальбоме со встроенной видеокамерой. Я благодарен коллегам из Комитета по юридическим делам Европейского парламента за то, что они назвали вещи своими именами: во-первых, процесс является попыткой нанести ущерб моей политической деятельности, во-вторых, есть серьезные подозрения по поводу качества следствия и его мотивов".

Комитет по юридическим вопросам начал рассматривать прошение Генеральной прокуратуры Латвии о лишении Ушакова иммунитета в сентябре прошлого года. Генпрокуратура хотела предъявить бывшему мэру Риги Нилу Ушакову, а также бывшему вице-мэру Риги Андрису Америксу - сейчас оба являются депутатами Европарламента - обвинения в получении взяток. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) инициировало дело против Ушакова, Америкса и других должностных лиц в связи с принятым в Рижской думе решением о скидках на проезд в маршрутках.

Характерно, что 11 ноября депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение Нила Ушакова ("Согласие") депутатского иммунитета. Тогда решение принято в связи с уголовным процессом, который в отношении Ушакова планировала возбудить Генеральная прокуратура. Речь шла о так называемом деле о прослушивающем устройстве в кабинете мэра Риги.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова, который занимал тогда пост председателя Рижской думы, изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий. Позже KNAB передал это дело в Генпрокуратуру. Согласно материалам уголовного дела, Ушаков хранил в своем кабинете "устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации". Оно было замаскировано под альбом или книгу.

25 сентября 2023 года Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционной инстанции вслед за первой инстанцией оправдал депутата Европарламента от "Согласия" и экс-мэра Риги Нила Ушакова по делу о скрытом хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в период, когда он руководил самоуправлением.

В декабре прошлого года прокурор Юрис Лочмелис заявил, что не видит основания подавать кассационный протест против решения Рижского окружного суда, который оставил без изменений приговор суда первой инстанции, оправдавшего Ушакова.

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