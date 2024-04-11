Партия Latvijas attīstībai (LA) юридически потребует отозвать как намеренно вводящую в заблуждение информацию о партии, опубликованную на портале Re:Baltica, а затем перепубликованную порталом общественных СМИ lsm.lv и вошедшую в программу Латвийского радио 1 (LR1) от 11 апреля. По мнению партии, публикация содержит произвольные выводы, не подтвержденные фактами, а также не соответствует основным принципам честной и этичной журналистики.

"Мы еще раз подчеркиваем то, что было установлено в ходе комплексной ревизии два года назад — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не констатировало, что Latvijas attīstībai организовала незаконную схему финансирования партии. Если бы это было так, то было бы возбуждено уголовное дело, проведено расследование, предъявлены обвинения. В отношении Latvijas attīstībai, а также упомянутых в публикации бывших и действующих должностных лиц партии не возбуждено ни одного административного или уголовного дела. Также напоминаем, что в феврале этого года Верховный суд отменил решение Административного районного суда, признав, что районный суд неправильно интерпретировал и применил Закон о финансировании партий. Это означает, что из 13 дел, упомянутых в статье Re:Baltica, в восьми решения придется пересматривать, поскольку, согласно решению Верховного суда, KNAB неправильно интерпретировало закон", — говорится в заявлении политической силы.

Как отмечает LA, публикации Re:Baltica и lsm.lv очевидно вводят общественность в заблуждение, содержат бездоказательные утверждения, противоречащие решению KNAB, и не в форме допущения, а в форме утверждения.

"Действительно тревожно, что в демократическом обществе лица, сами себя назначившие эталоном хорошей журналистики, позволяют себе открыто не соблюдать основные принципы честной и профессиональной журналистики. Например, авторы даже не поинтересовались мнением организации, о которой написана статья", — подчеркивает политическая сила.

По мнению LA, время, выбранное для публикации, вызывает подозрения в том, что Re:Baltica пытается влиять на результаты предстоящих выборов в Европарламент. В апреле 2024 года, за семь недель до выборов, публикация содержит ранее уже опубликованную в СМИ информацию о событиях 2017-2020 годов. Кроме того, как отмечает партия, это происходит в то время, когда в общественном дискурсе широко раскрываются нарушения финансирования в правящей партии "Новое Единство", бывший и нынешний премьер-министры от которой будут, возможно, обвинены в в растрате государственных средств.

"Re:Baltica не нашла времени ни для одной статьи об этих скандалах, которые объективно находятся в центре общественного внимания", — говорится в заявлении Latvijas attīstībai.

Политическая сила также указывает на то, что KNAB только что завершило проверку годовых отчетов партий за 2022 год, выявив существенные финансовые нарушения у партий, представленных в Сейме, но об этом не сообщили ни Re:Baltica, ни Латвийское радио.

"Зато еще раз непрофессионально и тенденциозно перемываются кости внепарламентской партии, которая уже прошла скрупулезную проверку KNAB, за пожертвование, сделанное в 2017 году. Партия Latvijas attīstībai будет требовать отзыва информации юридическим путем", — подчеркивает LA.

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