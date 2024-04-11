В четверг, 11 апреля, в Вильнюсе состоялась встреча президента Латвии Эдгара Ринкевича и президента Украины Владимира Зеленского. Главы государств подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и обязательствах в области безопасности. Документ предусматривает, что Латвия обязуется предоставлять Украине военную поддержку в размере 0,25% от ВВП.

Встреча двух президентов состоялась в столице Литвы в рамках саммита Инициативы трех морей, в ходе которого лидеры региона обсуждают развитие отношений в сферах транспорта, энергетики и кибербезопасности.

Ринкевич и Зеленский подписали договор о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности между Латвией и Украиной. Договор выражает четкую и твердую поддержку Украины со стороны Латвии и предусматривает военную помощь Украине в размере 0,25% от валового внутреннего продукта страны.

Как ранее заявили в Министерстве иностранных дел Латвии, соглашение является политическим документом, не имеющим обязательной юридической силы, но при этом выражает четкую и твердую позицию по поддержке Украины в ее борьбе с агрессором. В нем предусмотрены все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержка Латвией Украины на пути к членству в ЕС и НАТО.

Украина планирует подписать подобные двусторонние соглашения со всеми странами-партнерами. Такие соглашения уже подписаны с Великобританией, Канадой, Данией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Великобританией. Литва и Эстония также подпишут соглашения в ближайшем будущем.

Об Инициативе трех морей

В рамках саммита Литву посещают делегации из 25 стран, в том числе главы 10 государств, среди них - президенты соседних Польши и стран Балтии, сообщило агентство LETA.

Советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите сообщила BNS, что регион Инициативы трех морей практически совпадает с восточным крылом НАТО, поэтому актуальные вопросы пересекаются.

"Мы говорим об улучшении сообщения, транспорта, энергетики, военной мобильности, о том, какие транспортные коридоры предусмотреть, об обеспечении энергоресурсами, диверсификации", - сказала советник.

"На встрече также будет обсуждаться защита критически важной инфраструктуры, поскольку прошлые инциденты на море показали, что критическая инфраструктура еще не защищена должным образом", - добавила она.

В рамках саммита также пройдет бизнес-форум. Пленарное заседание саммита Инициативы трёх морей состоится под председательством президента Литвы Гитанаса Науседы. По его итогам главы государств примут совместную декларацию.

"Темы энергетики, транспорта и кибербезопасности везде проходят красной линией на саммите и сопутствующих мероприятиях", - сказала Скайсгирите.

Литва в настоящее время председательствует в Инициативе трёх морей. Она объединяет тринадцать государств-членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию, Эстонию. Стратегическими партнерами инициативы являются США, Германия и Европейская Комиссия.

Планируется, что во время саммита в Вильнюсе к инициативе присоединится новый стратегический партнер - Япония.

Безопасность во время мероприятия будут обеспечивать 400 военных литовской армии, в центре литовской столицы будет ограничено движение транспорта.

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