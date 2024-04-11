Премьер-министр Эвика Силиня отменила запланированный на завтра, 12 апреля, визит в Вену из-за плотного рабочего графика, сообщил агентству ЛЕТА ее пресс-секретарь Алексис Золднерс.

В связи с этим министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере не будет временно выполнять обязанности премьер-министра и министра иностранных дел.

Силиня планировала принять участие в рабочем ужине глав государств и правительств ЕС, организованном президентом Евросовета Шарлем Мишелем, на котором будут обсуждаться стратегическая программа ЕС и приоритетные направления политики.

С сегодняшнего дня Силиня временно исполняет обязанности министра иностранных дел, так как прежний министр Кришьянис Кариньш ушел с должности из-за скандала со спецрейсами. Новый министр иностранных дел пока не назначен.

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