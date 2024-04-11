В Риге планируется расширить сеть видеонаблюдения примерно за 1,6 млн евро — Комитет по финансам и административным делам Рижской думы поддержал передачу этого решения в Министерство охраны среды и регионального развития, цитирует Rus.Lsm.
Самоуправление планирует финансировать 15% от общих издержек проекта — 237 239 евро.
Проект будет реализован в три этапа, в ходе которых в 47 местах появятся камеры видеонаблюдения.
В каждом из мест планируется установить от одной до восьми мест — количество мест будет зависеть от специфики конкретной локации.
Первый этап проекта — в рамках которого видеокамеры установят на ряде перекрестков в центре Риги — планируется реализовать уже в этом году. Последующие два — до 2026 года.
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