Госполиция и служба госбезопасности начали активную подготовку к девятому мая. Пока что никаких сигналов о провокациях нет, однако, по словам министра внутренних дел, всё может измениться, сообщает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером".

"Учитывая ситуацию в целом, я считаю, что мы не можем расслабляться. Я говорил с руководством Службы госбезопасности и Госполиции, на сегодня мы не выявили точных сигналов о провокациях, но ситуация может измениться. Поэтому мы будем серьезно готовиться и до последнего момента у нас будет возможность изменить или усилить меры безопасности", — заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину любые мероприятия в честь 9 мая в Латвии запрещены. Несмотря на это правоохранительные органы каждый год фиксируют нарушения, связанные с празднованием 9 мая.

В прошлом году к 23:30 часам 9 мая Государственная полиция в связи с празднованием 9 мая начала 35 административных процессов и четыре уголовных, а также задержала 26 человек.

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