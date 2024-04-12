Уже сто школьников с высоким риском самоубийства или проблемами с поведением получили помощь специалистов по особой программе помощи Центра ресурсов для подростков, сообщает Rus.Lsm.

Это международно признанная программа, в рамках которой каждый молодой человек может круглосуточно дозвониться до своего терапевта, работать индивидуально и в группах, учиться новым навыкам и эмоциям. Также ведется работа с их семьями и школами. Но проблемы затрагивают многих подростков — в очереди стоят еще около 20 молодых людей, которые представляют угрозу для себя и окружающих, сообщает Латвийское телевидение.

"Помощь должна быть незамедлительной. Есть подростки, которые многократно пытались покончить с собой. Есть те, кто находятся под строгим надзором нарколога. Часто у подростков нет поддержки со стороны семьи. Это подростки, которых жизнь сильно подвела", — говорит председатель Центра ресурсов для подростков Лиене Дамбиня.

Программа длится полгода. На протяжении этого времени с подростком, его семьей и школой работает команда — психиатры, наркологи, физиотерапевты, специалисты по питанию, терапевты для родителей. Этот метод в Латвии ввели в прошлом году. И за шесть месяцев терапию прошли уже более сотни подростков.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!