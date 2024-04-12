Foto: Shutterstock

Уже сто школьников с высоким риском самоубийства или проблемами с поведением получили помощь специалистов по особой программе помощи Центра ресурсов для подростков, сообщает Rus.Lsm.

Это международно признанная программа, в рамках которой каждый молодой человек может круглосуточно дозвониться до своего терапевта, работать индивидуально и в группах, учиться новым навыкам и эмоциям. Также ведется работа с их семьями и школами. Но проблемы затрагивают многих подростков — в очереди стоят еще около 20 молодых людей, которые представляют угрозу для себя и окружающих, сообщает Латвийское телевидение.

"Помощь должна быть незамедлительной. Есть подростки, которые многократно пытались покончить с собой. Есть те, кто находятся под строгим надзором нарколога. Часто у подростков нет поддержки со стороны семьи. Это подростки, которых жизнь сильно подвела", — говорит председатель Центра ресурсов для подростков Лиене Дамбиня.

Программа длится полгода. На протяжении этого времени с подростком, его семьей и школой работает команда — психиатры, наркологи, физиотерапевты, специалисты по питанию, терапевты для родителей. Этот метод в Латвии ввели в прошлом году. И за шесть месяцев терапию прошли уже более сотни подростков.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit