Этим летом в парке Узварас начнет работать Рижское колесо обозрения, строительство которого началось совсем недавно. Колесо обозрения придаст новый импульс развитию Риги, привлекая туристов и местных посетителей, считают в муниципалитете. Хотя жители уже некоторое время назад проголосовали за кафе в парке Узварас, руководство думы пока не обещает этого летом. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

На участке между Ранькя дамбис и улицей Слокас уже можно увидеть часть амбициозного колеса обозрения, высота которого составит 65 метров. Развитием проекта занимается литовское предприятие RPR Operators, которое обещает вложить в благоустройство территории парка более 3 миллионов евро, а общий объем инвестиций превысит 10 миллионов евро.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) сообщил, что самоуправление сдало полгектара земли частному предпринимателю. На этом участке будет находиться новое колесо обозрения, с которого можно будет увидеть широкий ландшафт, как в других европейских городах. Ратниекс пока не знает, когда будет готов новый объект.

Самоуправление сдало в аренду этот конкретный участок земли, за что получает арендную плату в размере 27 тысяч евро в год, включая НДС. Права на застройку этой территории сроком на 30 лет в рамках аукциона RPR Operators получила их уже пять лет назад.

Изначально планировалось, что строительство колеса обозрения должно быть завершено до конца 2022 года, но реализация проекта затянулась.

Член правления RPR Operators Дмитрий Успенский не скрывал, что проект сложный, его согласование затянулось, и только в январе этого года началась реализация проекта. Успенский сообщил, что колесо обозрения, скорее всего, будет введено в эксплуатацию в августе этого года.

"На данный момент ведутся строительные работы, возводится павильон, ведутся работы по благоустройству, параллельно мы монтируем колесные опоры. Скорее всего, рассчитываем на август", — заявил Успенский.

RPR Operators занимается строительством колеса обозрения, создание кафе не входит в планы предприятия. Возможно, кафе в парке появится позже, но пока об этом говорить рано. Успенский выразил надежду, что объект будет сдан в эксплуатацию вовремя.

Что будет с остальной частью парка, инфраструктура которой пока еще не на том уровне, который удовлетворял бы гостей и жителей столицы? Ратниекс заявил, что парк Узварас разделен на три части. За одну отвечает строитель колеса обозрения, а самая популярная часть парка уже была благоустроена в прошлом году, и работы продолжатся в этом и следующем году. В свою очередь, в средней части парка будет построена новая сеть дорожек и обновлено освещение. Общий объем инвестиций в рамках второго этапа строительства составит 6 миллионов евро.

"В благоустроенной части парка Узварас очень большая доля жителей проголосовало за то, чтобы было именно кафе, Рижская дума с такой инициативой сама не выступала. Она будет реализована. Пока мы рассчитываем представить второй этап благоустройства, когда проектировщики нарисуют все возможные будущие постройки, дорожки, объекты освещения и все остальное, и тогда мы ознакомим с этим общество", — пояснил Ратниекс.

Пока неизвестно, когда это может произойти. Важно было открыть первую благоустроенную часть парка до 11 ноября прошлого года — в год, когда парк отметил свое столетие. Теперь проектировщиков не торопят. Это означает одно — этим летом кафе в парке Узварас не появится.

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