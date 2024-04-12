Foto: LETA

Погранохрана в четверг предотвратила попытки 25 нелегальных мигрантов незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщает агентство LETA.

Всего в этом году 1047 нелегальным мигрантам не было позволено пересечь границу, а по гуманитарным соображениям в Латвию приняты семь человек.

В прошлом году осенью в среднем за день было предотвращено около 100 попыток проникновения в Латвию, а затем несколько месяцев это число существенно сокращалось и неделями не выявлялось ни одной попытки незаконного пересечения границы. В этом году первые попытки нелегально проникнуть в Латвию были выявлены 10 января.

С увеличением давления нелегальной иммиграции с 13 марта по 12 сентября вновь действует усиленный режим работы системы пограничной охраны на латвийско-белорусской границе.

В прошлом году от незаконного пересечения госграницы было удержано 13 863 человека, а по гуманитарным соображениям приняты 428 человек. В 2022 году были предотвращены попытки 5286 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а 217 людям по гуманитарным соображениям в пересечении границы не было отказано.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit