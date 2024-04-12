Погранохрана в четверг предотвратила попытки 25 нелегальных мигрантов незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщает агентство LETA.

Всего в этом году 1047 нелегальным мигрантам не было позволено пересечь границу, а по гуманитарным соображениям в Латвию приняты семь человек.

В прошлом году осенью в среднем за день было предотвращено около 100 попыток проникновения в Латвию, а затем несколько месяцев это число существенно сокращалось и неделями не выявлялось ни одной попытки незаконного пересечения границы. В этом году первые попытки нелегально проникнуть в Латвию были выявлены 10 января.

С увеличением давления нелегальной иммиграции с 13 марта по 12 сентября вновь действует усиленный режим работы системы пограничной охраны на латвийско-белорусской границе.

В прошлом году от незаконного пересечения госграницы было удержано 13 863 человека, а по гуманитарным соображениям приняты 428 человек. В 2022 году были предотвращены попытки 5286 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а 217 людям по гуманитарным соображениям в пересечении границы не было отказано.

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