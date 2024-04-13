Уже более двух месяцев латвийским работодателям разрешено платить иностранным рабочим среднюю по отрасли, а не среднюю по стране зарплату. Предприниматели оценивают этот шаг правительства с признательностью — но говорят, что эффект будет заметен в следующие месяцы, летом гастарбайтеров традиционно станет больше, особенно в сфере гостиниц, ресторанов и строительства. И не все работодатели еще осведомлены о новшествах, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.

Средняя отраслевая брутто-зарплата вместо средней по стране — этого давно ожидали работодатели, нанимающие иностранцев, но пока, по отзывам, эффект не ощущается. Наплыв привозной рабочей силы ожидается немного позднее, и то, что правительство приняло изменения, пока знают не все предприниматели.

"Это показывает, что законодатель живет в своем "пузыре", а отрасль в своем, и в тот момент, когда меняются нормативы, нередко никто этого не замечает. Я еще вижу признаки, что, может быть, не верят тому, что это так — что теперь вместо полутора тысяч можно платить 930 евро", — говорит президент Латвийской ассоциации строителей Нормунд Гринбургс.

Занятым в строительстве нужно учитывать, что в отрасли заключено генеральное соглашение о зарплатах — по словам президента ассоциации, не все этот факт осознают:

"Мне доводится много объяснять, что теперь мы можем платить установленную генсоглашением минимальную зарплату — 930 евро. Это на 500 с лишним евро меньше, чем до того. Это существенное облегчение при ввозе рабочей силы — примерно уравниваются условия их найма с тем, как мы платим местным специалистам".

Вероятно, новые зарплаты будут в договорах новоприбывших гастарбайтеров, допускает Гринбергс. Он ожидает, что доля иностранных рабочих в строительстве увеличится.

В летний сезон приглашенных работников станет больше — это подтвердили Латвийскому радио и предприниматели, занятые в отрасли гостеприимства. Директор отеля Gutenbergs Сандис Солимс рассказал, что у него работает только одна украинская девушка — но ведь у украинцев в Латвии нет статуса гастарбайтеров. В гостиничном бизнесе изменения принципа оплаты труда будут актуальны в самом скором времени, говорит Солимс, но весной отрасль еще не ожила.

Владелец юрмальского ресторана 36. līnija, шеф-повар и президент Латвийского общества ресторанов Лаурис Алексеев говорит, что жители Латвии уезжают на заработки за границу. И местным предприятиям общепита трудно конкурировать при местном уровне зарплат.

Алексеев сообщил, что сам пока не искал работников на лето, и отметил, что не для всех рестораторов новые правила игры что-то изменят на практике: у них и так почасовая ставка выше средней отраслевой. "Это 7-8, может быть, 9 евро в час. Скажем, вне Риги или Юрмалы средняя почасовая ставка определенно ниже", - подчеркнул предприниматель.

Это подчеркивает и совладелец сети ресторанов Vairāk saules, шеф-повар Эндийс Берзиньш — по его словам, просто невозможно позволить себе платить меньше среднеотраслевой зарплаты, потому что работники быстро уйдут и найдут себе место в ресторане с лучшими зарплатами.

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