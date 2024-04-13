В четверг, 11 апреля, Сейм во втором чтении поддержал поправки, предусматривающие более строгое наказание за жестокое обращение с животными. Также с помощью поправок планируется ужесточить наказание за ряд других преступлений, в том числе за вождение в нетрезвом виде, использование чужой идентичности, уклонение от мобилизации, а также за преступления, связанные с насилием. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

Планируется, что за жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть, а также за истязание животного, в результате которого существо умерло или было покалечено, можно будет применять наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет (сейчас три года), кратковременного лишения свободы или пробационного надзора с лишением прав на содержание отдельных или всех видов животных на срок до пяти лет (сейчас три года). Изменения были предложены после оценки коллективного заявления более 31 тысячи граждан "Реальные тюремные сроки для мучителей и убийц животных".

Как отмечают авторы законопроекта, особо вредным и жестоким обращение с животными считается в случаях, когда оно совершено в общественном месте или в присутствии несовершеннолетнего. За такие преступления предполагается увеличить максимальный срок лишения свободы - до шести лет вместо ранее установленных пяти лет. В упомянутых случаях планируется отказаться от возможности применения таких наказаний, как общественные работы или штраф.

Также планируется ужесточить наказание за ряд других преступлений, связанных с насилием. В том числе за умышленное причинение телесных повреждений, угрозы совершить убийство или причинить тяжкие телесные повреждения, если есть основания опасаться, что эти угрозы могут быть реализованы, преследование, незаконное лишение свободы и похищение. Если поправки будут приняты, за упомянутые преступления больше нельзя будет наказывать общественными работами или штрафом.

"Система наказаний должна быть построена таким образом, чтобы она удерживала людей от совершения уголовных преступлений. Общественные работы или штрафы за связанные с насилием преступления недостаточно эффективны, поскольку не удерживают от совершения новых преступлений", - заявил председатель ответственной за продвижения законопроекта Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").

За доведение человека до самоубийства или попытки суицида, жестокое отношение к пострадавшему или систематическое унижение его личного достоинства может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет вместо нынешних трех лет. В свою очередь, если потерпевший находился в материальной или другой зависимости от преступника, планируется предусмотреть наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, исключив возможность назначения кратковременного тюремного срока, пробационного надзора или общественных работ.

Кроме того, поправки предусматривают, что в случае отказа от проверки на воздействие алкоголя, наркотических, психотропных, токсичных и других одурманивающих веществ или, если человек скрылся с места ДТП, будет назначен штраф в размере от трех до 15 минимальных зарплат. От общественных работ в качестве наказания за данные нарушения планируется отказаться.

В свою очередь, за умышленное уклонение от мобилизации, планируется предусмотреть наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, если речь идет о человеке, который подлежит мобилизации для мероприятий гражданской обороны. Если же от мобилизации уклоняется военнослужащий запаса, резервист или земессарг, планируется наказывать лишением свободы на срок до трех лет. На данный момент за упомянутые нарушения установлено наказание в виде кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

За использование чужой идентичности, если это причинило вред государству, самоуправлению или человеку, чья идентичность используется, либо если это сделано в целях мести, жадности или шантажа, планируется наказывать лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительных работ или штрафа. В свою очередь, если это будет сделано при сдаче экзамена по латышскому языку или другой установленной в Законе о гражданстве проверки знаний, чтобы получить гражданство Латвии в порядке натурализации, планируется установить наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет.

Поправки еще предстоит утвердить Юридической комиссии, а Сейм должен принять решение в окончательном чтении.

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