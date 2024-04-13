Конституционный суд (КС) возбудил дело по иску партии "Согласие", которая оспаривает норму закона, запрещающую использование языков третьих стран, в том числе русского, в предвыборной рекламе, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в суде, будет рассматриваться соответствие статьи 5.1 закона "О предвыборной агитации" статьи 100 Конституции.

В своем заявлении в суд "Согласие" подчеркивает, что это "абсолютное нарушение основополагающих принципов Конституции — свободы слова и запрета на цензуру". Никто не имеет права ограничивать общение с избирателями, считает партия.

"Это абсурдное и неконституционное ограничение. Оно абсурдно по многим причинам. Например, мы боремся с дезинформацией против Европейского союза. Но если вы как политик решите за свои деньги рассказать русскоязычным избирателям в Даугавпилсе или Плявниеки о работе Европейского парламента или Европейского союза, вы будете оштрафованы. Это действительно глупо", — сказал сопредседатель партии, евродепутат Нил Ушаков.

По его словам, разрешено, например, размещать плакат с лозунгом "Свобода. Равенство. Братство" на болгарском языке, но за такой же лозунг на русском языке будет наложен штраф.

Как сообщалось, летом прошлого года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону "О предвыборной агитации", которые предусматривают, что оплаченная предвыборная агитация должна вестись на государственном языке.

Ограничение распространяется только на оплаченную агитацию и агитационные материалы, а очно партии и кандидаты в депутаты могут свободно общаться со своими избирателями на другом языке.

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