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Необходимо найти долгосрочное решение для сохранения экспозиции Музея оккупации Латвии в Угловом доме и после 2050 года, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич, который в пятницу, 12 апреля, встретился с министром культуры Агнесе Логиной ("Прогрессивные") в Рижском замке.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны встретились, чтобы обсудить вопрос сохранения экспозиции в Угловом доме, выслушать мнение министра культуры о развитии общественных СМИ.

Во время встречи президент и министр обсудили также вопросы, связанные с проектом "Лиепая 2027 - культурная столица Европы".

Советник министра культуры Рита Плуме рассказала агентству LETA, что во время встречи Логина заявила, что абсолютным приоритетом Министерства культуры является сохранение экспозиции Музея оккупации в здании. Министр культуры заверила, что будут выработаны долгосрочные решения, чтобы экспозиция находилась в здании и после 2050 года.

Говоря о проекте "Лиепая 2027 - культурная столица Европы", министр культуры отметила, что проекту необходимо придать более четкие очертания, особенно в плане содержания.

Как сообщалось, в конце марта правительство приняло решение продать Угловой дом на открытом аукционе. Договор аренды помещений для экспозиции, которая занимает 8% площади здания, подписан до 30 декабря 2050 года.

Угловой дом — это семиэтажное каменное здание, построенное в 1912 году по проекту архитектора Александра Ванагса. С 1944 по 1991 год в нем располагался Комитет государственной безопасности Латвийской ССР.

Как отмечает Министерство культуры, здание является уникальным объектом с большим количеством свидетельств о политических репрессиях советской оккупации. "В Латвии нет другого объекта такого типа, который уже в нынешнем виде служит посланием будущим поколениям и предупреждением, чтобы подобные преступления не повторились", — заявили в министерстве.

После восстановления независимости Латвии до 2008 года здесь располагалась Государственная полиция, в 2009 году распоряжением Министерства культуры Угловой дом признан местом исторических событий государственного значения.

По данным Минкульта, не сданная в аренду часть здания составляет 92% от общей площади Углового дома. С 2014 года небольшую часть здания — 690 квадратных метров на первом этаже и в подвале, или 8% его площади — занимает экспозиция Музея оккупации об истории ЧК. Договор аренды с музеем заключен до 30 декабря 2050 года.

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