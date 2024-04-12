Почти неделей раньше — чем в прошлом году — в латвийской столице постепенно начали включать фонтаны, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Первым заработал расположенный на канале у Бастионной горки плавающий фонтан.

В управлении Rīgas meži находится 13 фонтанов — десять стационарных и три плавающих. Эти фонтаны не только доставляют эстетическое удовольствие жителям и гостям столицы, но и освежают в жаркие летние дни.

В связи с изменением климата лето становится жарче, также возникают более длительные периоды засухи, пояснили в думе. Поэтому фонтаны играют важную роль, предоставляя людям возможность охладиться.

Рижане, включая семьи с детьми, особенно любят самый крупный фонтан в Риге — у Дома Конгрессов, как и два фонтана с бассейнами на Эспланаде.

В Верманском саду находится гордость Риги — самый старый фонтан Gadalaiki ("Времена года"). Его скульптура была изготовлена в Берлине и установлена в 1869 году и тогда была самым роскошным декоративным скульптурным произведением в латвийской столице. Пострадавшая от вандализма оригинальная скульптура была демонтирована в 1972 году. Скульптор Мирдза Лукаша создала копию, которую власти города разместили в том же месте в 1978 году.

Один из самых известных фонтанов в Риге — "Нимфа" — расположен у Национальной оперы Латвии. Созданный в 1887 году скульптором Августом Фольцем фонтан является государственным памятником искусства. В 1986 году художница по скульптуре Мирдза Лукаша создала бронзовую копию скульптуры фонтана, оригинал же хранится в Рундальском замке.

Также декоративный бассейн в Гризинькалнсе возле скульптуры Lutausis и реконструированный фонтан в саду "Зиедоньдарзс" будут радовать и дарить чувство свежести как взрослым, так и детям в жаркие летние дни. В Зиедоньдарзсе также находится отреставрированный фонтан Vardītes ("Лягушата"), который был построен одновременно с открытием парка.

У городского канала находится фонтан Bastejkalna kaskāde ("Каскад на Бастионной горке"), история которого началась в 1880 году. В самом канале установлены три плавающих фонтана.

Управляет фонтанами муниципальное предприятие Rīgas meži, основанное в 2008 году. Учреждение также управляет 62 000 гектарами леса, 399 гектарами парков и насаждений в Риге, а также отвечает за парк культуры и отдыха "Межапарк". В 2022 году оборот предприятия составил 21,35 миллиона евро, прибыль — 2,14 миллиона евро.

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