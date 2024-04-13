На следующей неделе, с 15 апреля, на отдельных участках Видземского шоссе (А2) и Кекавской окружной дороги Бауского шоссе (А7) будет увеличена максимальная разрешенная скорость, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi (LVC).

На участке Видземского шоссе от Лангстини до Сигулды максимальная разрешенная скорость движения при благоприятных условиях составит 110 км/ч.

На участке Кекавской окружной дороги от Крогсила до Рижской окружной дороги (А5) полноценно начнут работать принятые правительством еще в январе поправки к правилам дорожного движения, касающиеся скоростных дорог.

Разрешенная скорость движения на дороге, обозначенной скоростным дорожным знаком, для мотоциклов, трициклов, квадроциклов, легковых автомобилей и грузовых автомобилей массой не более 7,5 тонны, составляет 120 км/ч, а для автобусов — 110 км/ч.

В то же время эти участки запрещено использовать транспортным средствам, которые не могут ездить быстрее, чем со скоростью 60 км/ч.

На участках Кекавской окружной дороги от границы Риги до Крогсила и от Рижской окружной дороги (А5) до Гуги максимальная разрешенная скорость по-прежнему будет составлять 90 км/ч.

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