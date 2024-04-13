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Канцелярия президента объявила тендер на услуги мобильной связи, планируя выделить на эти цели в ближайшие три года до 42 000 евро, свидетельствует информация на сайте системы электронных закупок (EIS).

Право заключения договора закупки будет предоставлено наиболее выгодному предложению. Для этого оценочные комиссии учтут финансовое предложение, качество мобильной связи и доступность услуг, а также обеспечение услуги.

Претенденты должны подать свои предложения до 9:00 29 апреля.

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