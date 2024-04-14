Министерство иностранных дел Латвии настоятельно рекомендует согражданам не посещать из-за рисков безопасности Израиль и Иран.

"Учитывая продолжающуюся напряженность в ситуации с безопасностью, которая создает значительные риски для безопасности и непредсказуемость в регионе, мы настоятельно призываем вас не путешествовать в Израиль. Призываем латвийских сограждан следить за ситуацией и информацией местных служб", - говорит в заявлении МИД Латвии.

Чуть позже МИД распространил еще более жесткую рекомендацию в отношении поездок в Иран:

"Учитывая растущую напряженность, эскалацию конфликта и риски безопасности в регионе, Министерство иностранных дел настоятельно призывает граждан Латвии не посещать Иран в настоящее время. А те, кто находится в Иране, рассмотрите возможность покинуть его", - говорится в заявлении.

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