12 апреля в возрасте 61 года скончался латвийский философ, профессор Латвийского университета (ЛУ), действующий член Латвийской академии наук (ЛАН) Игорь Шуваев, сообщили его близкие.

Игорь Шуваев родился 7 апреля 1963 года в Приекуле.

Он опубликовал 16 монографий, составил, перевел и прокомментировал более 50 книг. Его основными научными интересами были история философии и биополитика, этика и философия жизни, психоанализ и его история в Латвии.

Шуваев также читал лекции в Карловом университете в Праге, Латвийской художественной академии, Вентспилсской высшей школе и других учебных заведениях.

Латвийский профессор являлся обладателем двух международных наград: Австрийского почетного креста в области науки и искусства в 2015 году и премии "Феликс" Европейской академии наук и искусств в 2001 году.

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