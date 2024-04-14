Верхушка победителей парламентских выборов, объединения партий "Новое единство", вызвала протечки в демократической системе Латвии, заявил на съезде Латвийской зеленой партии (ЛЗП) учредитель объединения партий "Объединенный список" Улдис Пиленс.

Он сослался на публично прозвучавшую информацию о деградирующих демократию, несовместимых с западным подходом действиях отдельных находящихся у власти лиц, сообщает агентство LETA.

Основатель "Объединенного списка" призвал участников съезда сосредоточиться на выборах в Европарламент, чтобы после них сразу начать подготовку к муниципальным выборам 2025 года.

Лидер Латвийского объединения регионов Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") в своей речи среди прочего подверг критике сформированное в результате "купли-продажи" нынешнее правительство.

Он отметил, что в составе правящей коалиции есть олигархи и что союзником коалиции является в том числе Айнарс Шлесерс (ЛПМ).

Лидер ЛЗП Эдгар Таварс в контексте скандала с частными авиарейсами во время премьерских командировок Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") подчеркнул, что израсходованные средства могли было бы обеспечить работу средней школы средней величины. "Необходимо вернуть на землю тех, кто поднялся в космос", - выразился Таварс.

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