Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня, временно также исполняющая обязанности министра иностранных дел, осудили нападение Ирана на Израиль в ночь на воскресенье, сообщает агентство LETA.

Ринкевич подчеркнул, что нападение Ирана является очень серьезной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, где ситуация уже продолжительное время характеризуется как очень опасная. Он призвал международное сообщество работать над стабилизацией положения.

Силиня также отметила, что нападение еще больше ухудшит сложившуюся ситуацию в регионе, а также ограничит возможности дальнейшего диалога Ирана с международным сообществом.

"Жители больше не должны страдать", - подчеркнула Силиня.

Нападение Ирана осудил и министр обороны Андрис Спрудс. Он заявил, что Израиль имеет полное право защищать себя и своих граждан.

Спрудс также уверен, что атаки означают обострение конфликта на Ближнем Востоке. Министр выразил поддержку усилиям США и других союзников по его предотвращению.

Нападение Ирана на Израиль осудил и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

"Это четкий сигнал: Европейский союз должен занять более жесткую позицию по отношению к иранскому режиму, который продолжает дестабилизировать и радикализировать Ближний Восток", - заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Израилю и его союзникам в ночь на воскресенье удалось перехватить большинство из более чем 200 беспилотных летательных аппаратов и ракет, выпущенных Ираном на Израиль.

Президент США Джо Байден заверил Израиль в непоколебимой поддержке со стороны Соединенных Штатов и отметил, что США помогли Израилю сбить почти все дроны и ракеты.

Постоянная миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке сообщила, что предпринятая в субботу вечером атака стала ответом на "агрессию Израиля против дипломатического объекта в Дамаске". Миссия добавила, что этот вопрос может "считаться исчерпанным".

Однако в случае, если "израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно тяжелее", говорится в заявлении иранской мисси

Как сообщалось, Израиль находится в состоянии тревоги с момента совершенного 1 апреля нападения на дипломатическое представительство Ирана в Дамаске, в результате которого были убиты 16 человек, в том числе два иранских генерала. В этом ударе Тегеран обвинил Израиль и пригрозил ответным ударом.

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