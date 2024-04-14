К 2026 году власти Риги планируют перестроить транспортную эстакаду в Торнякалнсе - на улице Баускас через Карля Улманя гатве, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Департамент пространства и мобильности Рижской думы объявил тендер на разработку и авторский надзор проекта строительства реконструкции транспортной эстакады, говорится на сайте Управления по надзору за закупками.

Подача предложений запланирована до 30 апреля. Исполнение контракта ожидается в течение 14 месяцев.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, фирма SIA "Inženierbūve" в 2023 году провело проверку технического состояния эстакады на улицце Баускас над Карля Улманя гатве. По данным проверки, проект строительства должен быть реализован не позднее 2026 года.

Эксперты указывают, что транспортная эстакада в Торнякалнсе может эксплуатироваться при ежедневных транспортных нагрузках, а также комбинировать трамвайные и пешеходные нагрузки.

Но чтобы обеспечить необходимую безопасность движения и долговечность сооружения, необходимо срочно реализовать проект реконструкции или ремонта.

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