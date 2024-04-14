Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) представило на утверждение законопроект, который предусматривает роспуск Резекненской городской думы и назначение временной администрации, сообщает агентство LETA.

В аннотации к законопроекту указан широкий спектр правовых оснований для роспуска Резекненской думы. VARAM указывает, что "дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и вела заведомо незаконные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением бюджета самоуправления на 2023 год, а также с разработкой и принятием бюджета на 2024 год".

Надзорные государственные административные учреждения не получили уверенности в том, что финансовое положение Резекненского самоуправления при существующем совете может измениться. Это ставит под угрозу выполнение автономных функций муниципалитета и обеспечение работы администрации.

VARAM предлагает назначить в Резекне временную администрацию, главой которой станет Гуна Пуце, ​​а ее заместителями - ректор Резекненской технологической академии Ивета Миетуле и депутат от Аугшдаугавского края Янис Белковскис ("Партия Даугавпилсского региона").

Состав временной администрации был выбран с учетом предыдущего опыта работы в госуправлении, репутации и образования, поясняет VARAM. Чиновники во временной администрации смогут совмещать свои должности с существующими должностями в других учреждениях.

Временная администрация будет выполнять определенные нормативными актами функции Резекненской думы и обеспечивать непрерывность работы органов местного самоуправления, а также финансово-хозяйственную деятельность.

Деятельность временной администрации будет обеспечиваться и финансироваться за счет средств бюджета Резекненского края. В этом году ежемесячная зарплата временного главы администрации составит 5064 евро, а его заместителей – 4340 евро.

Временная администрация будет действовать до того дня, когда Резекненская городская дума, избранная на следующих муниципальных выборах, соберется на свою первую сессию. Следующие муниципальные выборы в Латвии пройдут в июне 2025 года.

Законопроект должен быть поддержан правительством и принят Сеймом. Оно вступит в силу на следующий день после объявления.

Как сообщалось, под руководством предыдущего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе за Латвию") город столкнулся с серьезными экономическими трудностями, не сумев выполнить свои финансовые обязательства.

Осенью 2023 года в Резекненском самоуправлении были выявлены финансовые нарушения, которые привели к невозможности погашения финансовых обязательств. В этих условиях министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня отстранила Барташевича от занимаемой должности. Свое отстранение мэр Резекне оспорил в суде.

"Председатель Резекненской думы был отстранен от должности за существенные и систематические нарушения при руководстве работой думы и ответственности за организацию и управление процессом исполнения бюджета самоуправления. Эти нарушения и тот факт, что Барташевич не предоставил основанную на фактах, достоверную и полную информацию о финансовом положении самоуправления, а также о подготовке и исполнении бюджета, подтвердили неспособность председателя совета исполнять свои обязанности", - cказано в отчете VARAM.

Партия "Вместе за Латвию" изначально пыталась добиться роспуска Резекненской думы и проведения внеочередных выборов, но правительство Латвии не предприняло соответствующих шагов, вместо этого фактически вынудив правящую коалицию думы принять сбалансированный бюджет на 2024 год и избрать нового председателя.

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