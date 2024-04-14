Нападение Ирана на Израиль, совершенное поздно вечером 13 апреля, создает угрозу безопасности полетов самолетов гражданской авиации, поэтому маршруты переносятся из соображений безопасности, сообщает государственное "Агентство гражданской авиации" ("Civilās aviācijas aģentūra", САА).

"Латвийское госагентство гражданской авиации отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке в сотрудничестве с международными и национальными партнерами, а также анализирует возможное развитие ситуации в тесном сотрудничестве с национальными перевозчиками", сообщает пресс-служба САА.

"Вчера вечером и сегодня утром (13-14 апреля) латвийские перевозчики не выполняли рейсов в страны, находящиеся в зоне конфликта, или пересекающие их, поэтому нападение Ирана не повлияло на работу латвийских перевозчикова.

Однако, учитывая, что в ближайшее время ожидаются полеты, маршрут которых предполагал использование воздушного пространства стран, участвующих в конфликте, и их соседей, были реализованы меры по обеспечению безопасности полетов самолетов. Поэтому в ближайшее время полеты по определенным направлениям станут более длительными или с техническими остановками, что повлияет на общее время полета. Данные меры реализуются для исключения каких-либо рисков для безопасности пассажиров, летного экипажа и воздушных судов", - отмечается в заявлении госагентств.

САА обращает внимание на то, что по мере быстрого изменения ситуации количество дезинформации существенно возрастает, например, в отношении стран, воздушное пространство которых закрыто. CAA отмечает, что вся актуальная информация о затронутых рейсах будет предоставлена ​​перевозчиками.

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